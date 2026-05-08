Tenta di rubare 19 bottiglie di superalcolici in un circolo, messo in fuga dalle guardie giurate

Tentato furto all’alba in un circolo pensionati di lungo Dora Colletta, zona Vanchiglietta, sventato grazie al tempestivo intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia. Il colpo, avvenuto nella mattinata di ieri intorno alle 7.30, si è concluso con la fuga del malvivente e il recupero integrale della refurtiva.

Secondo quanto ricostruito, un uomo incappucciato è riuscito a introdursi nel magazzino della struttura dopo aver forzato una porta a vetri. Una volta all’interno, avrebbe iniziato a raccogliere merce con l’intento di portarla via: 19 bottiglie di superalcolici, in prevalenza amari, e sei scatole contenenti prodotti vari già predisposte per il furto.

L’azione è stata però rilevata dal sistema di allarme collegato alla Centrale Operativa di Sicuritalia, che ha immediatamente attivato l’intervento delle pattuglie sul posto, allertando contestualmente le forze dell’ordine.

L’arrivo delle Guardie Giurate ha costretto l’uomo alla fuga, abbandonando l’intera refurtiva sul posto. Non risulterebbero beni sottratti, mentre sono in corso accertamenti per quantificare eventuali danni alla struttura.