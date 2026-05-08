ELEZIONI AMMINISTRATIVE MONCALIERI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE VENARIA REALE
 / Cronaca

Cronaca | 08 maggio 2026, 07:10

In casa con fuochi d'artificio e oltre 500 pacchetti di sigarette rubate: denunciato

Nei guai un 26enne di Sant’Ambrogio di Torino

In casa con fuochi d'artificio e oltre 500 pacchetti di sigarette rubate: denunciato

In casa i Carabinieri hanno trovato fuochi d'artificio, oltre a 500 pacchetti di sigarette. Si sono concluse negli scorsi giorni le indagini dei militari di Avigliana che hanno portato, i giorni scorsi, a denunciare un ventiseienne residente a Sant’Ambrogio di Torino.

Il bottino

Gli investigatori hanno trovato nella sua abitazione - nel piccolo comune ai piedi della Sacra di San Michele - oltre cinquecento tra pacchetti di sigarette e di tabacco - un articolo pirotecnico con più di mezzo kilogrammo di polvere pirica, 2500 fiammiferi, due luci di segnalazione, 250 filtri al carbone attivo, un tablet e un PC portatile.

Denunciato

Bottino presumibilmente provento di un furto commesso lo scorso 29 aprile in un bar di Susa: il materiale è stato messo sotto sequestro.  I militari hanno poi denunciato l'uomo per “ricettazione”, oltre a segnalarlo alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti: il ventiseienne è stato infatti anche trovato in possesso di una modica quantità di hashish. 

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium