Nel Torinese nel weekend tempo incerto, ma sabato torna il sole

Fine settimana ancora all'insegna dell'instabilità, anche se sabato ci sarà una tregua temporanea. Domenica una debole perturbazione porterà piogge più diffuse al momento non di forte intensità. Inizio settimana più tranquillo, ma in quota la persistenza di un'area depressionaria renderà comunque l'atmosfera irrequieta.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 8 maggio.

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto al mattino, con tendenza a schiarite dal pomeriggio soprattutto sulle pianure. Piogge e rovesci in particolare sui settori alpini, ma qualche piovasco isolato sarà possibile anche nelle zone di pianura adiacenti.

Temperature stazionarie con massime comprese tra 18 e 22 °C, venti assenti o deboli variabili, possibili raffiche durante i rovesci più intensi.

Sabato 9 maggio.

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio con nubi cumuliformi sui rilievi che potranno generare locali rovesci, e velature diffuse per l'arrivo di una perturbazione dalla Spagna.

Temperature in aumento nelle massime grazie al maggior soleggiamento e comprese tra 23 e 24 °C. Minime comprese tra 12 e 13 °C. Venti ancora assenti o deboli variabili.

Domenica 10 maggio.

Tra la notte e il mattino piogge e rovesci diffusi. Dal pomeriggio lento miglioramento anche se ancora saranno presenti rovesci e qualche temporale sparso sui settori alpini. Temperature massime in calo per il maltempo. Venti che saranno ancora deboli per lo più dai quadranti settentrionali od orientali.

Da lunedì 11 maggio.

Correnti più settentrionali favoriranno inizialmente giornate più stabili tra lunedì e martedì con temperature in aumento, ma poi nel corso della settimana sarà presente una nuova fase instabile, che dovrebbe culminare in forte maltempo nella giornata di venerdì. Evoluzione ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Torino

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