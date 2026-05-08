Sorpreso a spacciare ad Asti: diciottenne torinese finisce in manette

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR di Asti hanno arrestato un 18enne torinese residente ad Asti, resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel tardo pomeriggio del 2 maggio, i militari dell’Arma, nel transitare nel Rione Santa Caterina, nei pressi della zona antistante agli stabilimenti della Saclà, notavano la presenza del ragazzo in compagnia di altri coetanei, i quali alla vista dei militari assumevano un atteggiamento sospetto.

I militari procedevano quindi al controllo della comitiva, sottoponendo successivamente a perquisizione personale il giovane, che veniva trovato in possesso di 49 dosi preconfezionate di marijuana, occultate all’interno di uno zaino. Nella circostanza il personale operante decideva di estendere liattività di polizia giudiziaria a casa del 18enne, rinvenendo ulteriori 65 dosi incellophanate, con all’interno lo stesso tipo di sostanza stupefacente già suddivisa e pronta per lo spaccio al minuto, oltre a svariato materiale per il suo confezionamento.

Droga e “accessori” venivano quindi sequestrati, mentre il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostenze stupefacenti e immediatamente sottoposto ai regimi degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.