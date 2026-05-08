Tragedia a Bosconero: persona investita da un treno al passaggio a livello

Tragedia nel Canavese nella mattinata di oggi. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno nei pressi di un passaggio a livello a Bosconero, in strada dell’Alpina.

L’allarme è scattato poco dopo l’accaduto e sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno inviato anche l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso nel tentativo di prestare soccorso alla persona coinvolta.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare: il medico intervenuto ha potuto soltanto constatare il decesso.