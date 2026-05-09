Brutto incidente tra Fiat Panda all’incrocio, paura e due feriti trasportati in ospedale

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 9 maggio 2026, in via Candiolo all'angolo con via De Maistre, nel quartiere di Mirafiori Sud.

Coinvolte due Fiat Panda

Due le Fiat Panda coinvolte nel sinistro (una gialla e una bianca), le auto hanno impattato violentemente all’incrocio. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per gli accertamenti, oltre a un’ambulanza per soccorrere i feriti (un uomo e una donna, trasportati in ospedale). Si tratta dello stesso punto in cui, lo scorso settembre, un anziano di 89 anni ha perso la vita.

Una mancata precedenza

Alla base dell’incidente, con tutta probabilità, ci sarebbe una mancata precedenza. Sul caso è intervenuto anche il consigliere di “Noi progettiamo per la 2”, Davide Schirru.



“Un nuovo incidente in un'area che ne ha già visti troppi finora e sulla quale avevo, infatti, presentato un'interpellanza - così Schirru - È stata fatta la proposta per la creazione di un'area 30 e spero che si riesca a velocizzarne i tempi di creazione”.