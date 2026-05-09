Rubano oltre 100 gratta e vinci in una tabaccheria a Robella d'Asti, ma la loro fuga dura poco

Si erano impossessati di 127 gratta e vinci da una tabaccheria di Robella d’Asti, nella mattinata di giovedì 7 maggio, i quattro uomini poi arrestati dai Carabinieri di Casalborgone il pomeriggio stesso.

Fuga lungo la strada provinciale 590

L’auto sulla quale viaggiavano lungo la SP 590 di Val Cerrina è stata intercettata da una pattuglia dell’Arma all’altezza di Lauriano, nel chivassese. A destare sospetto, dopo le ricerche diramate dalle centrali operative sulla targa (di nazionalità francese) segnalata, anche il tentativo di una repentina fuga dei quattro al momento dell’alt.

Scattate le manette per 4 georgiani

Gli uomini, georgiani tra i 35 e i 58 anni, hanno tentato anche di disfarsi di una parte dei biglietti, in seguito recuperati dai Carabinieri e sottoposti a sequestro. I quattro sono stati immediatamente perquisiti e arrestati in flagranza di reato per furto aggravato. Rimangono ora ristretti presso la Casa Circondariale di Ivrea a disposizione della locale Procura, che procede.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.