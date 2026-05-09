Volevano fare 'parkour notturno' sulla Mole: 4 giovani francesi denunciati

Avevano deciso di trascorrere la notte nell’edificio simbolo di Torino, la Mole Antonelliana, probabilmente per mettere in pratica le loro tecniche di parkour apprese negli anni.

I 4 giovani francesi

I protagonisti sono quattro giovani, tutti di nazionalità francese tra i 25 e i 28 anni, che la scorsa notte sono stati fermati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile all’interno della Mole subito dopo essere stati allertati da personale addetto alla vigilanza della struttura.

Il gruppo, composto da tre ragazzi e una ragazza, si sarebbe inizialmente giustificato ai Militari sostenendo che si erano intrattenuti nell’edificio - oltre l’orario di regolare apertura ed eludendo i controlli - per trascorrere la notte ammirando la panoramica della città. Ulteriori accertamenti degli investigatori hanno poi appurato che i quattro fossero in realtà abili atleti di parkour.

A 85 metri d'altezza

I giovani, scoperti dai carabinieri sulla terrazza panoramica a 85 metri di altezza, accampati con delle coperte e materassi gonfiabili, dopo le operazioni di identificazione, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per “invasione di terreni o edifici”.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.