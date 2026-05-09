Tra quadri, libri e camici: a Perosa Argentina due appuntamenti per la salute femminile

Dall’arte alla salute femminile: Lilium Art Gallery di Perosa Argentina promuove due appuntamenti sulla prevenzione. Il primo si svolgerà oggi, sabato 9 maggio, nella biblioteca perosina (piazza Europa 3) dove, dalle 17,30, si parlerà di tumore al seno secondo diversi punti di vista: “Interverranno tre specialisti che affronteranno la questione dal punto di vista psicologico, chirurgico e ormonale” annuncia Giuliana Salvai che gestisce la galleria. L’incontro è nato dalla collaborazione con i dottori in pensione Mario Campana e Daniela Demarie, torinesi che si sono trasferiti a Perosa Argentina: “Sono loro ad aver individuato tra i loro amici ed ex colleghi gli specialisti giusti per l’incontro” aggiunge Salvai. Così sarà Valentina Bounous a parlare di prevenzione dei tumori femminili mentre Marco Borsetti interverrà sul tema della ricostruzione mammaria. Infine Vilma Duretto spiegherà qual è il ruolo dello psicologo nella patologia oncologica.

Martedì 19 maggio invece sarà la stessa galleria Lilium (via Roma 55) a ospitare, a partire dalle 17,30, un evento per la prevenzione con la dottoressa Fulvia Pedani, medico oncologico. “Questa volta è stato il Comune a proporci di ospitare l’evento dedicato alla salute organizzato a livello regionale. L’abbiamo fatto con piacere perché la promozione della salute rientra tra le attitudini di Lilium” sottolinea Salvai. In quell’occasione saranno raccolte prenotazioni per gli screening mammella, colon e cervice del programma Prevenzione Serena.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.