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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 08 maggio 2026, 09:57

Nichelino diventa la capitale della prevenzione dei tumori femminili

Dall'8 al 10 maggio al Ranch delle donne arriva Women's power party, l'esperienza che mette al centro la salute della donna

Il Ranch delle donne diventa la capitale della prevenzione dei tumori femminili

Il Ranch delle donne diventa la capitale della prevenzione dei tumori femminili

Da oggi, venerdì 8, a domenica 10 maggio, Nichelino diventa la capitale della prevenzione. Per tre giorni, il Ranch delle donne di via Torricelli si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato al benessere femminile e alla cultura della cura di sé.

La salute della donna al centro

L'iniziativa, intitolata "Women’s Power Party – Il Ranch della Salute", è un'esperienza comunitaria pensata per mettere la salute della donna al centro dell'agenda cittadina. Grazie alla collaborazione con istituzioni e realtà mediche del territorio, le cittadine potranno accedere a screening gratuiti e consulenze con specialisti; focus sulla diagnosi precoce e la prevenzione oncologica e incontri diretti con medici e operatori del settore per chiarire dubbi e ricevere orientamento.

Medicina e aggregazione sociale

La salute non passa solo dagli esami clinici, ma dalle scelte quotidiane. Il "Ranch della Salute" propone un programma ricco di attività pratiche per rigenerare corpo e mente. Oltre alla componente medica, l'evento sarà un momento di aggregazione sociale. Il villaggio ospiterà talk e testimonianze dove pazienti e medici potranno confrontarsi apertamente, abbattendo le barriere tra camice bianco e cittadino. Sono inoltre previsti spazi ludici per le famiglie e i bambini, oltre ad attività culturali che renderanno l'atmosfera festosa e accogliente.

Per ulteriori info: www.ilranchdelledonne.com
 

Massimo De Marzi

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