Nichelino diventa la capitale della prevenzione dei tumori femminili

Da oggi, venerdì 8, a domenica 10 maggio, Nichelino diventa la capitale della prevenzione. Per tre giorni, il Ranch delle donne di via Torricelli si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato al benessere femminile e alla cultura della cura di sé.

La salute della donna al centro

L'iniziativa, intitolata "Women’s Power Party – Il Ranch della Salute", è un'esperienza comunitaria pensata per mettere la salute della donna al centro dell'agenda cittadina. Grazie alla collaborazione con istituzioni e realtà mediche del territorio, le cittadine potranno accedere a screening gratuiti e consulenze con specialisti; focus sulla diagnosi precoce e la prevenzione oncologica e incontri diretti con medici e operatori del settore per chiarire dubbi e ricevere orientamento.

Medicina e aggregazione sociale

La salute non passa solo dagli esami clinici, ma dalle scelte quotidiane. Il "Ranch della Salute" propone un programma ricco di attività pratiche per rigenerare corpo e mente. Oltre alla componente medica, l'evento sarà un momento di aggregazione sociale. Il villaggio ospiterà talk e testimonianze dove pazienti e medici potranno confrontarsi apertamente, abbattendo le barriere tra camice bianco e cittadino. Sono inoltre previsti spazi ludici per le famiglie e i bambini, oltre ad attività culturali che renderanno l'atmosfera festosa e accogliente.