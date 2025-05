Il "Cattolicesimo democratico" si racconta al Sermig attraverso 50 personaggi di spicco

Strumento di formazione

Un volume che vuole essere uno " strumento di formazione ”, soprattutto per gli adulti di domani: educare come antidoto alla propaganda e agli slogan. " Questi personaggi - ha sottolineato Canalis - sono tutti antifascisti, contrari ad ogni forma di totalitarismo. Il loro modo di pensare ci può essere di aiuto: il cattolicesimo democratico ci ha dato tanto e può ancora dare tanto ".

Delrio: "Volevano che le persone fossero autonome e libere"

"Questa - ha sottolineato Delrio - non è un'operazione nostalgia: io voglio dire ai giovani di non avere soggezione di queste storie, prenderne il bello e camminare alla ricerca di nuove esplorazioni. Questi uomini erano democratici, volevano che il potere non fosse concentrato in una sola mano: avevano il desiderio che tutte le persone fossero autonome e libere, avessero un lavoro e fossero capaci di prendere in mano il loro destino".