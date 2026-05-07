Unito conferisce il Dottorato di Ricerca honoris causa a Drew Weissman, premio Nobel per la Medicina

Questa mattina, giovedì 7 maggio, nell’Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Torino si è tenuta la cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca honoris causa in Scienze Biomediche e Oncologia al Prof. Drew Weissman.

Weissman è universalmente riconosciuto per il ruolo rivoluzionario nello sviluppo della tecnologia a RNA messaggero (mRNA). Nel 2023 è stato insignito del Premio Nobel per la Medicina insieme a Katalin Karikó, per le scoperte sulle modifiche delle basi nucleosidiche che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini a mRNA efficaci contro la pandemia da COVID-19.

Il riconoscimento dell’Università di Torino è motivato dall’eccezionale valore del suo contributo scientifico, che ha aperto nuove frontiere nella medicina, trasformando radicalmente il modo di sviluppare vaccini ed estendendone l’utilizzo anche a patologie non infettive. Conferendo il titolo a Drew Weissman, l’Università di Torino afferma il valore della ricerca fondamentale, della perseveranza scientifica, dell’interdisciplinarità, della traduzione responsabile della conoscenza e del rapporto tra scienza e bene comune, caratteristiche distintive del lavoro scientifico del Prof. Weissman.

Sono intervenuti per i saluti istituzionali la Rettrice di UniTo Cristina Prandi ed Enzo Terreno, Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute. La Laudatio è stata affidata ad Andrea Graziani, professore di Biochimica e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche e Oncologia. A seguire, Drew Weissman, professore dell’Università della Pennsylvania, ha tenuto la Lectio Doctoralis dal titolo “mRNA Therapeutics”.