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Attualità | 07 maggio 2026, 15:27

Unito conferisce il Dottorato di Ricerca honoris causa a Drew Weissman, premio Nobel per la Medicina

Il riconoscimento dell’Università di Torino motivato dall’eccezionale valore del contributo scientifico fornito dal professore

Il Premio Nobel per la Medicina Prof. Drew Weissman

Il Premio Nobel per la Medicina Prof. Drew Weissman

Questa mattina, giovedì 7 maggio, nell’Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Torino si è tenuta la cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca honoris causa in Scienze Biomediche e Oncologia al Prof. Drew Weissman.

Weissman è universalmente riconosciuto per il ruolo rivoluzionario nello sviluppo della tecnologia a RNA messaggero (mRNA). Nel 2023 è stato insignito del Premio Nobel per la Medicina insieme a Katalin Karikó, per le scoperte sulle modifiche delle basi nucleosidiche che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini a mRNA efficaci contro la pandemia da COVID-19.

Il riconoscimento dell’Università di Torino è motivato dall’eccezionale valore del suo contributo scientifico, che ha aperto nuove frontiere nella medicina, trasformando radicalmente il modo di sviluppare vaccini ed estendendone l’utilizzo anche a patologie non infettive. Conferendo il titolo a Drew Weissman, l’Università di Torino afferma il valore della ricerca fondamentale, della perseveranza scientifica, dell’interdisciplinarità, della traduzione responsabile della conoscenza e del rapporto tra scienza e bene comune, caratteristiche distintive del lavoro scientifico del Prof. Weissman.

Sono intervenuti per i saluti istituzionali la Rettrice di UniTo Cristina Prandi ed Enzo Terreno, Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute. La Laudatio è stata affidata ad Andrea Graziani, professore di Biochimica e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche e Oncologia. A seguire, Drew Weissman, professore dell’Università della Pennsylvania, ha tenuto la Lectio Doctoralis dal titolo “mRNA Therapeutics”.

comunicato stampa

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