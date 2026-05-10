Tenta il furto nella sede del giornale: scoperto e arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 39 anni per tentato furto aggravato presso la sede dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica”.

La segnalazione di un addetto alla vigilanza

L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino quando, un addetto alla vigilanza privata, in servizio presso la struttura che ospita le redazioni dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica”, ha segnalato alla locale Centrale Operativa la presenza di un uomo che si era introdotto furtivamente, scavalcando la cancellata esterna, all’interno del perimetro dell’edificio.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Barriera Nizza” hanno individuato il soggetto all’interno del parcheggio della struttura, dove era stato fermato da personale della vigilanza e da un militare dell’Esercito Italiano impegnati nel presidio dell’area. Alla vista degli agenti il trentanovenne ha iniziato a dimenarsi per tentare la fuga, ma è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza.

Trovato in possesso di diversi arnesi da scasso

Sottoposto a perquisizione personale, sono stati rinvenuti all’interno di uno zaino che aveva con sé diversi arnesi atti allo scasso, nello specifico un “piede di porco” in ferro di circa 50 cm e un cacciavite, entrambi debitamente sequestrati.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.