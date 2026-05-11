Ferramenta, Fai-da-te, Giardinaggio, Sicurezza: è tempo di ‘SiFerr 2026’

Ferramenta, Fai-da-te, Giardinaggio e Sicurezza. Un intero mondo in Fiera. La 5a edizione di SiFerr è pronta a tornare protagonista con un evento che promette di superare ogni aspettativa e catalizzare l’attenzione anche oltre il settore. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, business, formazione e intrattenimento si fonderanno in un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente, arricchita dalla presenza di due protagonisti capaci di attirare pubblico e media: Giuseppe Cruciani, volto noto per il suo stile diretto e provocatorio, e Rocco Siffredi, icona internazionale e testimonial ufficiale della manifestazione. Punto di riferimento per i professionisti dei settori ferramenta, utensileria, fai da te, colore, sicurezza e giardinaggio, SiFerr, targata Ma.Mu Divisione Eventi, si presenta con una proposta che unisce contenuti di livello e momenti ad alto impatto mediatico.

L’edizione 2026 rafforza la sua mission: creare connessioni, generare valore e sorprendere. Business in prima linea “Visitare SiFerr significa poter scoprire le ultime tendenze, confrontarsi con fornitori qualificati e valutare nuovi prodotti da inserire nel proprio assortimento, aumentando così la competitività dell’attività. Inoltre, la fiera favorisce la creazione di relazioni commerciali solide e durature, facilitando partnership strategiche e opportunità di collaborazione. Partecipare a SiFerr non è solo un’occasione per aggiornarsi, ma anche un momento concreto per generare contatti qualificati, sviluppare il fatturato e rafforzare la presenza sul mercato”, afferma Sebastian Galimberti, ideatore della manifestazione e titolare di Ma.Mu Divisione Eventi.

SiFerr rappresenta una piattaforma strategica per chi vuole trasformare la partecipazione a una fiera in reale opportunità di crescita. “Siamo contenti del ritorno alla Mostra d’Oltremare di SiFerr. Un appuntamento importante atteso da professionisti, aziende e operatori del settore. Un evento che si inserisce coerentemente all’interno della nostra agenda e arricchisce la nostra offerta fieristica”, dicono i vertici della MdO Remo Minopoli e Maria Caputo.

Nel corso delle due giornate, SiFerr offrirà un programma ancora più dinamico, pensato per stimolare confronto, relazioni e opportunità concrete. Dall’inaugurazione ufficiale con le autorità, prevista per la mattinata di sabato, fino ai corsi di formazione ERSI, i visitatori potranno entrare in contatto diretto con aziende e player di riferimento. Spazio anche ai contenuti editoriali, come i podcast “Smile SiFerr”, che darà voce ai protagonisti del mercato con uno sguardo attuale e diretto sulle evoluzioni del comparto. Sabato sarà segnato da uno degli appuntamenti più attesi: il talk show “Ipocriti… punto e a capo!”, che vedrà protagonista Giuseppe Cruciani, ideatore e conduttore del programma radiofonico e podcast più seguiti d’Italia ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’, insieme a Maurizio Scandurra, volto noto e opinionista del medesimo programma.

Un confronto diretto, provocatorio e senza filtri, destinato a catalizzare attenzione e dibattito. La giornata culminerà nell’aperitivo serale offerto da Gruppo Cardinale e da un ritmato DJ set, un momento informale. Domenica 17 maggio riflettori puntati su Rocco Siffredi, testimonial ufficiale dell’evento e presenza dirompente di questa edizione. Il suo incontro con il pubblico sarà uno dei momenti più attesi: un’esperienza diretta, coinvolgente e ad altissimo richiamo. Premi e riconoscimenti per celebrare l’eccellenza del settore.

Grande spazio sarà dedicato alla valorizzazione dei protagonisti del settore. Dopo il tributo alle attività delle 10 ferramenta storiche d’Italia nella giornata di sabato, la domenica vedrà la consegna dei Premi SiFerr 2026. Tra i riconoscimenti: il Premio alla Carriera ad Alberto Casati, il Premio alla Comunicazione a Chiara Dell’Acqua (Saratoga), il premio Miglior Agente dell’Anno a Michele Paladino e il riconoscimento a Eurogross come Miglior Grossista dell’Anno. Questi momenti celebreranno non solo i risultati, ma visione, capacità di innovazione e crescita.

SiFerr conferma la sua natura inclusiva con un’offerta pensata anche per le famiglie. Durante entrambe le giornate saranno attive aree dedicate al tempo libero. Dall’area bimbi con attività creative, fino agli spazi dedicati al divertimento come poligono di tiro e area con calcetti balilla, tutto è pensato per alternare lavoro e svago in modo naturale.

Non mancheranno giochi, iniziative speciali e momenti di incontro come “Un caffè con iFerr Magazine”. SiFerr 2026 ha pensato a due giornate che lasceranno il segno, dove ogni elemento contribuisce a creare un’esperienza unica. L’appuntamento è a Napoli, il 16 e 17 maggio 2026.