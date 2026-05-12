Da Compagnia di San Paolo proposta di partenariato pubblico-privato per il futuro del Borgo Medievale

Valorizzare e rifunzionalizzare il Borgo Medievale, dando vita ad un hub culturale integrato nel più ampio progetto di rigenerazione del Parco del Valentino, agendo come cerniera tra la città e il fiume Po.

Questo l’obiettivo della proposta di partenariato speciale pubblico-privato (ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 36/2023) presentata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, attraverso la società XKÉ? ZEROTREDICI che prevede un investimento fino a 20milioni di euro per il rinnovato Borgo Medievale dove storia, artigianato, natura, cultura si intreccino arricchite di nuove funzioni per famiglie, scuole, turisti.

“Prendiamo atto con soddisfazione di questa proposta di partnenariato speciale pubblico privato presentata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo – dichiara il sindaco Stefano Lo Russo - che rappresenta un nuovo possibile scenario di valorizzazione per la riqualificazione del Borgo Medievale, all’interno del più ampio progetto che vedrà il Valentino trasformarsi in un polo innovativo dove natura e cultura saranno protagoniste. Generazioni di torinesi e non solo hanno passeggiato almeno una volta tra torri medievali e botteghe del Borgo e il nostro obiettivo è che questo torni un luogo del cuore, conservando la sua storia e la sua bellezza e arricchendosi di nuove funzioni. Sull’area del Valentino come amministrazione abbiamo investito una quantità rilevante di risorse del Pnrr, oltre 160milioni di euro, consapevoli che potranno rafforzare la sua importante vocazione locale, di servizio alla comunità, ma generare anche nuova attenzione da parte di un turismo culturale e sostenibile in costante crescita”.

“La proposta di partenariato pubblico privato filantropico per il Borgo Medievale rappresenta un’opportunità importante per sperimentare nuove modalità di collaborazione nella valorizzazione del patrimonio culturale e urbano. Attraverso XKÉ? ZEROTREDICI, la Fondazione Compagnia di San Paolo intende contribuire a restituire alla città un luogo identitario, trasformandolo in uno spazio aperto, vivo e accessibile, capace di connettere cultura, formazione, natura e socialità. Il Borgo Medievale potrà diventare parte integrante del più ampio ecosistema culturale del Valentino, in dialogo con la futura Biblioteca Civica, il Teatro Nuovo, l’Orto Botanico, il Politecnico e l’Università, rafforzando il ruolo del Parco come grande infrastruttura pubblica di benessere, apprendimento e attrattività urbana. In questa visione, il rapporto con il fiume Po e con il verde assume un valore centrale, offrendo nuove opportunità di esperienza e partecipazione per bambini, famiglie, scuole, cittadini e turisti” dichiara Marco Gilli, presidente Fondazione Compagnia di San Paolo.

Oggi la giunta comunale ha approvato la presa d'atto della proposta che sarà pubblicata dando avvio all'iter amministrativo formale volto a individuare un modello gestionale innovativo e sostenibile per lo storico complesso di viale Virgilio.

“Questa proposta apre alla possibilità di inserimento del Borgo Medievale in un più ampio polo culturale e turistico cittadino che va dal fiume Po alla nuova Biblioteca Civica Centrale del Valentino - spiegano la vicesindaca Michela Favaro e l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia - Guardiamo con grande attenzione al progetto presentato perché siamo consapevoli di quanto la rinascita di questo spazio possa essere importante per il territorio”.

Il Borgo Medievale è attualmente interessato da profondi interventi di restauro e efficientamento impiantistico finanziati con fondi Pnrr, avviati a inizio 2024, per restituire il bene alla piena fruizione pubblica. La strategia dell'amministrazione mira a inserire il Borgo Medievale in un ecosistema culturale integrato nel Parco del Valentino, in sinergia con la nuova Biblioteca Civica, il Teatro Nuovo e gli spazi del Politecnico dedicati alla ricerca.

Il progetto, nel dettaglio, propone una riapertura graduale suddivisa in tre lotti funzionali e mira a superare la dimensione puramente museale per creare un "luogo terzo" polifunzionale rivolto a cittadini, scuole, famiglie e turisti. Tra gli elementi cardine la proposta di trasformare le antiche botteghe della via Maestra in laboratori di artigianato contemporaneo per la trasmissione del sapere alle nuove generazioni; la creazione di spazi laboratoriali per bambini (0-13 anni) focalizzati su natura, biodiversità, ecosistemi fluviali e scienza; sinergia con la futura Biblioteca Civica Centrale attraverso programmazioni congiunte, letture ad alta voce e percorsi nel verde; mentre per la Rocca il progetto prevede che mantenga la sua funzione museale ma arricchita di una nuova curatela scientifica.

La proposta include servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di custodia dell’immobile. Secondo il progetto di rifunzionalizzazione la riapertura del primo lotto potrebbe essere prevista per la prossima primavera, con la riapertura della via Maestra, l’anfiteatro, i primi spazi per attività laboratoriali e un punto ristoro.