Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, i pompieri sono intervenuti a Rosta in seguito ad un incendio presso un magazzino edile.

Nessuna coinvolta o ferita

Per estinguere e mettere in sicurezza l’area sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco tra personale permanente e volontario. Non si registrano persone coinvolte.