Contaminazione dell'acqua nella scuola “Mazzucchelli” di Chivasso, parametri tornano normali

Nella scuola “Mazzucchelli” di Chivasso sono rientrati i parametri idrici rispetto alla contaminazione dell’acqua riscontrata nei giorni scorsi. Dopo la sanificazione di tutti i filtri rompigetto, ad attestare la conformità dei campionamenti sono sia la società Vivenda, che gestisce il servizio di mensa scolastica, che il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino, incaricato di verificare periodicamente la sicurezza igienica nelle scuole chivassesi in tutto il processo produttivo. Ritornano così fruibili per uso alimentare i miscelatori ad alunni e personale scolastico che in questi giorni sono stati riforniti da bottiglie di acqua naturale, commissionate dal Comune di Chivasso. Le prime analisi avevano riscontrato una lieve carica di batteri coliformi, pari a 3 UFC/100 ml, che, pur escludendo l’uso alimentare, non ne inibisce qualsiasi altro utilizzo.

In una costante ottica di prevenzione e sicurezza alimentare, continuano intanto i controlli dell’acqua erogata nelle scuole chivassesi. Nelle scorse settimane, sono stati eseguiti campionamenti dell’acqua nei plessi comunali “Marconi”, “Peter Pan”, “Alessandro Dasso”, “Bambi” e “Leandro Savia”. Complessivamente i risultati sono risultati negativi, ad eccezione della scuola dell’Infanzia di Betlemme che, ad un punto di erogazione idrica, registra un lieve superamento dei limiti di ferro, pari a 241/200. Nonostante le prime ipotesi sembrerebbero convergere su un parametro alterato dallo stop delle vacanze pasquali e del 25 aprile all’ordinaria attività, per questo plesso, in attesa dei risultati di un nuovo campionamento, l’uso alimentare dell’acqua dei miscelatori è stato sostituito con la fornitura di acqua naturale imbottigliata.