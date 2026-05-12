40 anni di futuro insieme: il grande concerto al Teatro Regio per la ricerca sul cancro

Il Teatro Regio di Torino apre le porte a una serata speciale: la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro celebra i suoi primi quarant’anni con un evento di musica, storie e ricerca pensato per guardare avanti e ai prossimi decenni di lavoro al fianco dei pazienti, dei medici e dei ricercatori dell’Istituto di Candiolo - IRCCS. Iniziata la vendita dei biglietti.



Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più amati della musica italiana: Samuele Bersani, Levante, Paolo Belli e Diodato. Durante la serata interverranno anche Neri Marcorè, Giovanni Allevi e Cristina Chiabotto. Accanto alla musica, il filo rosso della serata sarà affidato alle voci di ricercatori e pazienti dell’Istituto di Candiolo - IRCCS, realtà sostenuta dalla Fondazione fin dalla sua nascita e oggi polo oncologico d’eccellenza.



Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del sindaco di Torino Stefano Lo Russo. La serata sarà condotta da Linus, che ha voluto essere al fianco di Candiolo in questa speciale occasione. Inoltre, dialogherà sul palco con Allegra Agnelli sul futuro della Fondazione.



Per Linus, Direttore artistico dell’evento: “Accettare la direzione artistica di questa serata è stato per me, prima di tutto, un atto di gratitudine. La ricerca scientifica è la forma più concreta di speranza che abbiamo, e mettere insieme artisti di questo livello, per una sola sera, significa restituire qualcosa a chi ogni giorno, in laboratorio e in corsia, lavora perché quella speranza diventi cura. Sarà una festa, ma sarà anche un pensiero lungo, rivolto al futuro”.





Per Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro: “Quarant'anni fa avevamo un sogno: costruire in Piemonte un luogo in cui cura e ricerca sul cancro potessero crescere insieme. Oggi l'Istituto di Candiolo - IRCCS è una realtà riconosciuta in tutto il mondo, nata grazie alla generosità straordinaria di tantissime persone, imprese e istituzioni, che hanno scelto di credere in noi. In questo anniversario celebriamo un traguardo, che è anche una partenza: il sogno di continuare, anche nei prossimi anni, con lo stesso impegno e la stessa passione di sempre, a dare il nostro significativo contributo alla sconfitta del cancro”.



Da oggi è aperta la biglietteria per la serata al Teatro Regio di Torino. I biglietti sono disponibili a partire da oggi sulla piattaforma Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/40-anni-di-futuro-insieme/301772



La serata è realizzata con il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte e con il sostegno di SIAE. I proventi della serata sosterranno le attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

