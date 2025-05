Strisce pedonali "fantasma" davanti a scuola e chiesa, il Comune: "Le ripassiamo"

Il Comune di Torino corre ai ripari per le strisce pedonali "fantasma" davanti alla scuola elementare Beata Vergine di Campagna e alla Parrocchia di Madonna di Campagna. A portare il caso in Sala Rossa la consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano, che ha denunciato come le zebre al civico 104 di via Cardinal Massaia siano ormai "sbiadite e poco percepibili, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione oppure in caso di maltempo".

Un problema di cui si è fatta carico la Città, che promette un intervento. Lo scorso 29 aprile gli uffici del Suolo hanno effettuato un sopralluogo in questa zona della Circoscrizione 5, durante il quale hanno constatato la necessità di un ripasso degli attraversamenti pedonali "che sarà programmato entro il mese di giugno".

Il cartello

Per garantire una maggiore sicurezza ai bimbi e genitori che frequentano la zona, Palazzo Civico valuterà inoltre di inserire 150 metri prima delle strisce un cartello verticale che segnali l'attraversamento.

"Finalmente - ha replicato Damilano - non ci saranno più rischi per i bambini della Beata Vergine di Campagna. Occorre comunque agire in modo preventivo e non aspettare che le strisce pedonali diventino invisibili".