Maurizio Fontana: una vita costruita con il lavoro, la famiglia e il legame con il territorio

Maurizio Fontana nasce a Torino il 10 luglio 1959, in una famiglia che ha sempre vissuto il valore del lavoro come principio fondamentale. I genitori, Bruna e Gerolamo, trasferitisi nel capoluogo piemontese durante gli anni difficili della guerra, avviano una storica attività di pasticceria che negli anni diventa un punto di riferimento conosciuto e apprezzato.

L’infanzia e la giovinezza di Maurizio si sviluppano tra Torino, La Loggia, Moriondo di Moncalieri e il territorio della cintura sud, in un contesto fatto di sacrifici, impegno quotidiano e spirito imprenditoriale. Esperienze che ne formeranno il carattere concreto e determinato.

Diplomato all’ITIS Pininfarina, dopo il servizio militare sceglie di dedicarsi completamente all’attività di famiglia, mettendo fin da giovane energia, idee e capacità organizzative al servizio dell’azienda.

Negli anni contribuisce alla crescita della storica realtà artigianale che diventerà poi la pasticceria DAF, oggi conosciuta sul territorio come un marchio solido e in continua evoluzione.

Con grande spirito di iniziativa, Maurizio Fontana affronta le difficoltà e trasforma ogni fase di cambiamento in un’opportunità di rilancio e sviluppo. Grazie a una visione moderna dell’impresa, amplia progressivamente l’attività, investe in nuove strutture produttive, sviluppa una rete commerciale con più punti vendita e crea occupazione sul territorio.

Nel 2005 realizza l’Hotel Rigolfo, struttura nata in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino, contribuendo all’accoglienza e alla valorizzazione dell’area. Successivamente guida un importante percorso di crescita aziendale che porta all’apertura della nuova sede produttiva di Trofarello, un complesso di circa 10.000 metri quadrati che oggi rappresenta il cuore operativo dell’azienda.

Negli anni coinvolge progressivamente anche i figli Alessandro, Fabio e Luca nell’attività imprenditoriale, costruendo una realtà familiare capace di guardare al futuro con continuità, innovazione e radicamento territoriale.

Oggi l’azienda conta quasi cento collaboratori e continua a investire sul territorio con nuovi progetti e nuove aperture, confermando una visione imprenditoriale orientata alla crescita, all’occupazione e alla valorizzazione delle eccellenze locali. Accanto all’esperienza imprenditoriale, Maurizio Fontana ha sempre mantenuto un forte rapporto con la comunità e con il territorio di Moncalieri, maturando negli anni una conoscenza diretta delle esigenze delle famiglie, dei commercianti, delle imprese e dei quartieri.

Per questo il centrodestra ha scelto di puntare su di lui come candidato Sindaco della città di Moncalieri: una figura civica, concreta e profondamente radicata nel territorio, capace di unire esperienza imprenditoriale, capacità gestionale e conoscenza reale della città.

Una candidatura fortemente voluta dalla Lega, che ha individuato in Maurizio Fontana il profilo ideale per guidare Moncalieri in una nuova fase di sviluppo, sicurezza e valorizzazione del territorio. La sua idea di Moncalieri è quella di una città più dinamica, sicura e vicina ai cittadini. Una città capace di sostenere il commercio locale, valorizzare il lavoro, investire nei giovani e creare nuove opportunità per il territorio.

Sposato con Paola e padre di tre figli, Maurizio Fontana è una persona profondamente legata ai valori della famiglia, della responsabilità e dell’impegno quotidiano. Chi lo conosce ne apprezza il pragmatismo, la disponibilità all’ascolto e la capacità di affrontare i problemi con spirito concreto.

La sua candidatura rappresenta il percorso di un uomo che ha costruito la propria storia partendo dal lavoro, senza mai perdere il contatto con le persone e con il territorio. Una figura che oggi vuole portare alla guida di Moncalieri esperienza, serietà e visione per il futuro della città.