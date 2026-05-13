Intervento in corso da parte dei vigili del fuoco di Torino al Grattacielo della Regione Piemonte in seguito a una segnalazione di materiale pericolante.
Al momento diverse squadre stanno operando per verificare la sicurezza dell’area, anche attraverso l’utilizzo di droni (SAPR) e di personale qualificato SAF (speleo alpino fluviale) per le attività in quota.
Al momento risulta essere stata precauzionalmente interdetta una porzione di area sottostante alla struttura e sono in corso le operazioni di verifica.
In Breve
mercoledì 13 maggio
martedì 12 maggio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca
Cronaca | 13 maggio 2026, 19:46
Materiale pericolante al Grattacielo della Regione: l'intervento dei vigili del fuoco
Al momento diverse squadre stanno operando per verificare la sicurezza dell’area che è stata interdetta
Intervento in corso da parte dei vigili del fuoco di Torino al Grattacielo della Regione Piemonte in seguito a una segnalazione di materiale pericolante.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?