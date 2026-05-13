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Cronaca | 13 maggio 2026, 19:46

Materiale pericolante al Grattacielo della Regione: l'intervento dei vigili del fuoco

Al momento diverse squadre stanno operando per verificare la sicurezza dell’area che è stata interdetta

Materiale pericolante al Grattacielo della Regione: l'intervento dei vigili del fuoco

Intervento in corso da parte dei vigili del fuoco di Torino al Grattacielo della Regione Piemonte in seguito a una segnalazione di materiale pericolante. 
Al momento diverse squadre stanno operando per verificare la sicurezza dell’area, anche attraverso l’utilizzo di droni (SAPR) e di personale qualificato SAF (speleo alpino fluviale) per le attività in quota. 
Al momento risulta essere stata precauzionalmente interdetta una porzione di area sottostante alla struttura e sono in corso le operazioni di verifica.

redazione

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