Materiale pericolante al Grattacielo della Regione: l'intervento dei vigili del fuoco

Intervento in corso da parte dei vigili del fuoco di Torino al Grattacielo della Regione Piemonte in seguito a una segnalazione di materiale pericolante.

Al momento diverse squadre stanno operando per verificare la sicurezza dell’area, anche attraverso l’utilizzo di droni (SAPR) e di personale qualificato SAF (speleo alpino fluviale) per le attività in quota.

Al momento risulta essere stata precauzionalmente interdetta una porzione di area sottostante alla struttura e sono in corso le operazioni di verifica.