Via Gressoney blindata per Vannacci: clown e striscioni contro il generale

"Vannacci folgorato", cori antifascisti e manifestanti travestiti da clown. È questo il clima che ha accomoagnato la contestazione organizzata in via Gressoney angolo via Cervino a Torino, davanti al ristorante dove è atteso il generale Roberto Vannacci, leader del partito Futuro Nazionale.

Slogan e striscioni

Decine di persone si sono infatti radunate in strada tra bandiere, musica, striscioni e slogan contro il generale e contro l'estrema destra. Tra i simboli esposti anche una grande caricatura provocatoria portata in corteo dai manifestanti, mentre dal megafono vengono scanditi cori come "Questa è la Torino antifascista" e "Ora e sempre resistenza".

Dal megafono sono poi partiti interventi e cori contro il generale e contro l'estrema destra. I manifestanti hanno rivendicato la tradizione partigiana della città e sostenendo che "il vento fischia ancora". Durante il presidio vengono scanditi anche slogan come "Il 25 aprile non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza" e "L'antifascismo è nostro e non lo deleghiamo".

Misure di sicurezza

Massiccio il dispositivo di sicurezza predisposto nell'area, con la presenza di polizia, carabinieri e polizia locale schierati per evitare contatti tra i contestatori e i partecipanti all'incontro. Al momento la situazione resta sotto controllo, senza particolari criticità.