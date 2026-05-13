Faceva la spola tra Torino ed Asti per spacciare cocaina: arrestato

Un normale controllo di routine nei pressi della stazione ferroviaria di Asti si è trasformato in un movimentato arresto. Gli agenti della Squadra mobile - Sezione antidroga hanno intercettato e fermato un volto a loro già noto, ponendo fine alla sua attività illecita e a un periodo di irreperibilità.

Si tratta di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, solito fare la spola da Torino per rifornire i consumatori astigiani di cocaina. L'uomo, appena ha intuito di essere stato riconosciuto dalle forze dell'ordine, ha reagito con estrema violenza. Nel tentativo disperato di guadagnarsi la fuga e di sbarazzarsi del carico illecito che portava addosso, l'individuo ha opposto una strenua resistenza, scagliandosi contro i poliziotti con calci e morsi.

Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo in sicurezza, procedendo a un'accurata perquisizione personale. Addosso al pregiudicato sono stati rinvenuti 80 grammi di cocaina, suddivisi tra un ovulo e diverse dosi già pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio al dettaglio. Insieme allo stupefacente, l'arrestato portava con sé sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e denaro in contante, ritenuto il frutto diretto della sua attività illegale.

L'operazione non si è conclusa in strada. Una volta accompagnato negli uffici della Questura per le procedure di rito, gli investigatori hanno scoperto che lo spacciatore era attivamente ricercato. Sulla sua testa pendeva infatti un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Asti. L'uomo deve scontare una pena definitiva di un anno, dieci mesi e sette giorni di reclusione, oltre a una pena pecuniaria, per una serie di episodi di spaccio commessi tra Asti e Torino nel periodo compreso tra il 2017 e il 2022.

L'arresto è quindi scattato in flagranza di reato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, a cui si è aggiunta l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria astigiana. Al termine delle operazioni, il fermato è stato trasferito alla Casa di reclusione di Asti.