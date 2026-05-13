Falsi attestati di sicurezza sul lavoro: oltre 29mila euro di multa per un'impresa edile

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Biella. Al termine di una lunga indagine, condotta insieme al personale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro e dell’INPS Regionale, sono emerse numerose irregolarità a carico di un'impresa edile operante nelle province di Biella e Torino.

Falsi attestati

In particolare i militari sono riusciti a smascherare un sistema di falsi attestati di formazione sulla sicurezza, rilasciati da un Ente di Formazione non esistente e conseguente attività formativa mai svolta, esponendo in questo modo i lavoratori a grave pericolo per la loro incolumità. Emersa poi anche una cospicua evasione contributiva.

Complessivamente sono state emesse pesanti sanzioni: ammende per 8mila euro; sanzioni amministrative per € 6.100,00; evasione contributiva per 15.612 euro.

Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro unitamente al personale ispettivo dell’Ispettorato e dell’INPS ha già avviato d'ufficio le procedure per la regolarizzazione delle condizioni contrattuali, garantendo ai dipendenti il ripristino delle tutele previste dalla legge e al recupero contributivo dovuto.