Ampliamento Caffarel: il Tar dà il via libera all'abbattimento degli alberi

Il Consiglio di Stato aveva accolto a marzo la richiesta di sospensione del taglio degli alberi di via Granero, previsto dall'ampliamento dello stabilimento della Caffarel, ma ora il Tar dà ragione al Comune di Luserna San Giovanni di fatto autorizzando l'intervento.

Giovedì 7 maggio c'è stato il dibattimento in tribunale sul ricorso della cittadina lusernese volto a salvaguardare le piante lungo il viale che porta alla zona nuova di sviluppo dell'impianto industriale.

Il Consiglio di Stato aveva ribaltato la decisione del Tar che aveva dato già una volta il via libera all'intervento prima ancora di esprimersi sul merito del ricorso.

Ora la sentenza del Tar ribadisce che il ricorso della cittadina è inamissibile e la condanna a corrispondere la somma di 4.000 euro di spese legali al Comune e all'azienda. Alla cittadina rimane la possibilità di ricorrere nuovamente al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar.