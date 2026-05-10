"Non lasciateci in mutande": lo spettacolo solidale che si paga...con la biancheria intima

Andare a teatro e scoprire che il biglietto non si paga in denaro, ma in...mutande. Ma in realtà si tratta di un gesto concreto di solidarietà. E' questa l'idea alla base di “Kaleidos”, lo spettacolo di discipline aeree in programma domenica 17 maggio alle 17.30 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani (corso Galileo Ferraris 266/C).

Per partecipare non serve acquistare un biglietto: è richiesto di portare con sé almeno 3 paia di mutande nuove, che saranno destinate a persone senza dimora e famiglie in difficoltà economica che si rivolgono ad Abito.

La campagna solidale

L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna “Non lasciateci in mutande”, promossa dal Progetto Abito, l’emporio sociale dell’ODV Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Torino, che ogni giorno sostiene persone in condizioni di fragilità economica. La campagna nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un bisogno essenziale, ma spesso trascurato: poter disporre ogni giorno di biancheria intima pulita. Se la maggior parte degli abiti distribuiti dalla realtà sono di seconda mano e sono donati dalla cittadinanza, la biancheria intima deve essere necessariamente nuova, per garantire igiene e rispetto della persona. Per questo motivo viene acquistata ogni anno, incidendo in modo significativo sui costi del progetto.

Nel 2025 sono state donate 7.300 paia di mutande nuove. Coinvolgere attivamente la cittadinanza nella raccolta di biancheria intima significa quindi contribuire alla sostenibilità di questa realtà, riducendo una voce di spesa fondamentale — evitando, simbolicamente, di “lasciare in mutande” il progetto.

KALEIDOS