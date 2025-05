Incidente sul lavoro a Baldissero: grave operaio di 47 anni

Tragedia sfiorata nella notte appena trascorsa a Baldissero, nel Canavese, dove un operaio di 47 anni residente nel Bergamasco, è rimasto schiacciato al torace da un macchinario, mentre eseguiva operazioni di manutenzione.

Grave ma non in pericolo di vita

Il fatto è avvenuto nella ditta Space 2000: prontamente intervenuti i soccorsi, con l'uomo in gravi condizioni operato nella notte ma per fortuna non in pericolo di vita, anche se la prognosi è riservata.

Indagano carabinieri e Spresal

I tecnici dello Spresal dell'Asl To4 e i carabinieri ora stanno indagando per ricostruire la dinamica che ha provocato l'incidente.