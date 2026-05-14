Viaggiare in treno in Europa non sarà più un’odissea: arriva il "biglietto unico" per tutte le tratte

La Commissione europea ha proposto nuove norme per rendere i viaggi senza soluzione di continuità in tutta Europa una realtà. Le tre proposte adottate oggi semplificano la pianificazione e la prenotazione per i viaggi regionali, a lunga distanza e transfrontalieri, in particolare per i viaggi ferroviari che coinvolgono più operatori, e garantiscono una migliore protezione dei passeggeri ferroviari per l'intero viaggio.

Attualmente, confrontare tutte le opzioni di viaggio disponibili e individuare le scelte più sostenibili, in particolare per i viaggi transfrontalieri, rimane difficile per i passeggeri nell'UE; Soprattutto per i biglietti ferroviari. Molti passeggeri incontrano ostacoli quando combinano diversi servizi di trasporto. La prenotazione di viaggi in treno a più tratte che coinvolgono biglietti di diverse compagnie può essere complessa, in gran parte a causa della frammentazione dei sistemi di prenotazione e della presenza molto forte sul mercato di alcune compagnie ferroviarie. La protezione dei passeggeri è limitata sui viaggi ferroviari che comportano biglietti multipli da parte di diversi operatori ferroviari.

Le proposte odierne affrontano questi ostacoli, rispettando gli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen. Per creare un'esperienza di viaggio più agevole per i passeggeri e promuovere gli obiettivi climatici dell'UE, la Commissione propone misure che consentono la prenotazione di biglietti unici tra più operatori ferroviari, rendendo il mercato ferroviario più trasparente e accessibile. I passeggeri potranno trovare, confrontare e acquistare servizi combinati da diversi operatori ferroviari in un unico biglietto, che può essere acquistato in un'unica transazione su una piattaforma di biglietteria di loro scelta. Questa può essere una piattaforma indipendente o il servizio di biglietteria dell'operatore ferroviario.

In caso di perdita dei collegamenti durante i viaggi ferroviari con più operatori, i passeggeri con un unico biglietto beneficeranno di una nuova protezione completa dei diritti dei passeggeri, che comprende assistenza, riprotezione, rimborso e risarcimento.

La Commissione introduce inoltre nuovi obblighi per le piattaforme di biglietteria e gli operatori al fine di garantire un accesso equo alla vendita dei biglietti e la presentazione neutrale delle opzioni di viaggio. Saranno necessarie piattaforme per visualizzare le offerte in modo neutro, compresa la cernita in base alle emissioni di gas a effetto serra, ove possibile. Le norme garantiranno che tutti gli operatori di trasporto possano concludere accordi commerciali equi, ragionevoli e non discriminatori con le piattaforme di biglietteria e viceversa.

Prossime tappe

A seguito dell'annuncio odierno, la Commissione presenterà i regolamenti proposti al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo affinché siano esaminati nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Per sviluppare sistemi di prenotazione e biglietteria senza soluzione di continuità, gli Stati membri devono anche accelerare l'attuazione delle norme della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti sulla condivisione dei dati relativi al trasporto multimodale sui punti di accesso nazionali.

Contesto

Un recente sondaggio Eurobarometro ha rivelato una forte domanda pubblica di soluzioni di viaggio senza soluzione di continuità e di sistemi di prenotazione online affidabili. Le proposte odierne mirano a rendere più facile per i passeggeri prenotare viaggi ferroviari attraverso le frontiere e gli operatori.

Nei suoi orientamenti politici la presidente von der Leyen ha già delineato una visione in base alla quale gli europei possono acquistare un unico biglietto su un'unica piattaforma e ottenere i diritti dei passeggeri per l'intero viaggio. Questa ambizione è stata ribadita nella sua lettera d'incarico al commissario per i Trasporti sostenibili e il turismo, Apostolos Tzitzikostas, e viene consegnata attraverso il pacchetto odierno per il settore ferroviario.

Le proposte promuovono inoltre il piano d'azione dell'UE per promuovere il trasporto ferroviario a lunga distanza e transfrontaliero e il piano per collegare l'Europa attraverso il trasporto ferroviario ad alta velocità.