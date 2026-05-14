Vent’anni di Poujà: da stasera Bobbio Pellice celebra la salita agli alpeggi

La 'Fira d’la Poujà' di Bobbio Pellice questo fine settimana compie vent'anni. La festa per la salita degli alpeggi, con la classica sfilata del bestiame della domenica mattina, la fiera commerciale e zootecnica, sarà anticipata da diverse iniziative. “Per noi la 'Fira' è l'ultima occasione di vera socialità prima di partire per gli alpeggi. Lì gli incontri utili a scambiarci informazioni sulle nostre attività saranno infatti più rari” rivela l'allevatore Luca Charbonnier, membro del Comitato che organizza la manifestazione assieme al Comune di Bobbio Pellice, in collaborazione con Polisportiva Bobbiese, Aib Protezione Civile, Fidas, Ana e Pro loco. La 'Fira d’la Poujà' sarà l'occasione anche per festeggiare la 'Sagra del Saras del Fen', prodotto tipico della Val Pellice.

Gli appuntamenti inizieranno giovedì 14 maggio, alle 21, con il Torneo della morra e lo street food, sotto la tensostruttura allestita in piazza V Divisione GL.

Venerdì 15 maggio, alle 20,30, è in programma la 'Gran Paella'. Alle 22 spazio alla cover band 'Terzo Tempo' con il loro tributo ai Nomadi.

Sabato 16 maggio, alle 9, partirà la seconda edizione del 'Mercatino terra e tradizioni', dedicato ai sapori e all’artigianato locale e alle 10 prenderà il via la 'Caccia al tesoro fotografica', iniziativa lanciata lo scorso anno. Nel pomeriggio si esibiranno i Balestrieri di Roccapiatta e gli arcieri di Villar Pellice. La serata proseguirà alla tensostruttura con lo street food e, dalle 22,30, con il dj set con Matteo Dianti (Ingresso gratuito).

Domenica 17 maggio, alle 8, prirà la fiera commerciale e zootecnica mentre, dalle 10, si terrà la classica sfilata del bestiame in via Maestra, aperta dall'esibizione della banda musicale di Torre Pellice in piazza Caduti per la Libertà. Nella mattinata si potranno gustare i prodotti locali nei pascoli di via Villanova o sotto l'ala comunale in caso di maltempo. Sempre nei pascoli, i bambini potranno ricevere il 'battesimo della sella'. Alle 12,30 ci sarà il pranzo in tensostruttura.