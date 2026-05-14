Salone del Libro 2026 “invaso dai ragazzi”: la carica dei 26 mila studenti iniziata dal primo giorno

La carica dei 26 mila ragazzi parte da oggi. Studentesse e studenti da tutta Italia hanno affollato sin dalle prime ore del mattino i corridoi del Lingotto Fiere e dell’Oval per il primo giorno di Salone del Libro.

Oggi, domani e lunedì i giorni più 'caldi'

La kermesse si prepara a essere “assaltata” in particolare nei giorni di oggi, domani e lunedì, più spazio per il pubblico generico nelle calde giornate di sabato e domenica.

L’anno scorso il Salone aveva finito l’edizione numero 37 con oltre 27 mila ingressi. Quest’anno i prenotati superano già quella soglia. Un numero che fa ben sperare sul totale degli ingressi che nel 2025 hanno toccato quota 231 mila, con il 49% di visitatori totali under 35. "Il mondo salvato dai ragazzini", tema scelto per l'edizione di quest'anno della kermesse, sembra riflettersi bene sul suo pubblico.

Gli incontri più ricercati della giornata

Tra gli incontri più ambiti oggi, sia dai giovani che dal pubblico adulto, e andati sold out quello con Erin Doom e Karim B., Miguel Gotor, Arianna Porcelli Safonov, Luca Bianchini, Katia Follesa e Pintus, Cathy la Torre, mentre gettonati sono stati quelli con Barbascura X e Sio, i ma anche e soprattutto con Roberto Baggio.