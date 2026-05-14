Figli attaccati ai videogame: due incontri per le famiglie

‘Sei sempre attaccato ai videogiochi’: un mondo che attira i ragazzi e sembra non lasciar penetrare i genitori. Il Ser. D. – Servizio Dipendenze – dell’AslTo3, in collaborazione con il Centro Famiglie Ciss Pinerolese e la cooperativa sociale ‘Crescere Insieme’, propone due appuntamenti per provare a capire quella dimensione e conoscere meglio i propri figli.

Due esperti di gaming, psicoterapeuta ed educatore, simuleranno uno scenario, ad esempio un ragazzo che non si stacca mai dalla console, e chiederanno ai genitori partecipanti come si comportano in quel caso. Esplorando rischi, opportunità e nuovi modi di condividere l’esperienza videoludica, in piccoli gruppi di circa 20 persone, si rifletterà sul tempo trascorso a giocare, sulle reazioni e il linguaggio dei ragazzi, spesso mutuato proprio dai videogiochi. Verranno poi dati dei consigli pratici su come muoversi in maniera strategica, sottolineando l’importanza di incuriosirsi ai giochi che i figli fanno.

‘Giocando si impara’, questo il nome del progetto, prevede un primo incontro lunedì 18 maggio alle 20,30 all’oratorio San Lazzaro di Pinerolo e un secondo giovedì 28 maggio alle 17,15 al centro famiglie di Torre Pellice. Durante gli incontri sarà attivo uno spazio dedicato a bambini e ragazzi con console di ultima generazione per giocare, accompagnati sempre da educatori esperti di gaming.

Gli eventi sono gratuiti, ma i posti sono limitati ed è quindi richiesta la prenotazione ai numeri 340 1846745 per Pinerolo e 349 2211016 per Torre Pellice.