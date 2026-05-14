Il Comune di Pinerolo pedala con il progetto Gaza Sunbirds

Tutto nasce dai sogni infranti di Alaa al Dali, un ciclista professionista palestinese. Durante una manifestazione di protesta, la ‘marcia del ritorno’ del 2018, viene colpito da un cecchino israeliano e perde una gamba.

Nel 2020 dopo decide di fondare un gruppo di paraciclisti: il Gaza Sunbirds e di puntare al mondiale.

Il team è stato molto attivo negli ultimi anni per portare aiuti umanitari, durante l’invasione di Israele. Ieri è stato protagonista di una serata al Circolo Stranamore, con Cip, e oggi è stato accolto in Comune dal sindaco Luca Salvai, da sempre vicino alla causa palestinese, dalla vicesindaco Francesca Costarelli e dall’assessora Lia Bianco.

Salvai, nel suo discorso nella Sala di rappresentanza del municipio, ha spiegato come: “Non ci può essere giustizia al mondo, se non si risolve la questione palestinese. Il Governo non sta facendo niente, ma non si tratta di essere di destra o sinistra per condannare ciò che è successo a Gaza: basta essere umani”. Salvai, da appassionato di ciclismo, ha anche manifestato la volontà di fare una pedalata con loro, sabato, se fossero ancora in città.

Durante l’accoglienza in municipio, Costarelli ha prospettato un invito in occasione di un prossimo Giro d’Italia, come rappresentativa. Mentre Diego Cossotto, esponente della forza consigliare Pas (Pinerolo a Sinistra) che chiesto a sindaco e vice di “parlare con le aziende del territorio del loro progetto di andare al mondiale, perché lo sostengano”.

Infine Bianco e una rappresentanza di Nodo Concept Space hanno mostrato il quadro realizzato da artisti e artiste pinerolesi, acquistato dal Comune, che verrà esposto nella biblioteca dei ragazzi, dedicato alla pace a Gaza, con cui è stata sostenuta la campagna ‘We are not alone’ di Mohammed Timraz.