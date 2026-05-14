Approdo Onirico: la prima ‘Panchina dei sogni’ di Pinerolo firmata da Marco Da Rold e Davide Pesce

‘Approdo Onirico’ è il titolo della panchina realizzata dai due artisti Marco Da Rold e Davide Pesce che sarà inaugurata a Pinerolo in piazza Cavour il 16 maggio.

“La piuma è il soggetto portante del disegno per i suoi molteplici significati sia onirici che simbolici - racconta Da Rold -. Approdo perché una panchina è dove ti fermi, nel sogno è il punto dove l’inconscio attracca. Il sogno è dato dalla piuma bianca e gialla e fluttua nel blu della leggerezza, mentre il rosso dei braccioli e il retro della panchina sono i punti fermi i limiti del corpo e della mente. La piuma o le piume sono simboli collegati al pensiero e alla mente collegando anche i sogni, l’ispirazione ascensionale e intellettiva”.

A curare il progetto, che sarà inaugurato alle 16, Lions Riva Next Gener@tion e il Comune.

“Si tratta del primo progetto de ‘La panchina dei sogni’ - spiega Sudha Castiglione di Lions Riva Next Gener@tion -. Speriamo possa proseguire nei prossimi anni, in modo da offrire alla città di Pinerolo delle “panchine d’artista”.