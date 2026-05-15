Marcia per la Pace a Torino: 5,5 chilometri tra parco del Valentino e centro città

Domenica 17 maggio si terrà a Torino la “Marcia per la Pace”. La celebre manifestazione che dal 1961 si svolge lungo i 24 km che collegano Perugia ad Assisi, viene organizzata da Città di Torino, Città metropolitana di Torino, Regione Umbria, Città di Assisi, Città di Perugia e Salone Internazionale del Libro di Torino, in occasione della kermesse culturale torinese che ospita la Regione Umbria.

Il ritrovo è fissato alle 9 al Parco del Valentino, con partenza alle 9.30. Il percorso, lungo circa 5,5 chilometri, si snoderà lungo il Po e la Dora, attraversando corso Cairoli, lungo Po Diaz, intersezione con piazza Vittorio Veneto, lungo Po Diaz, via Napione, corso Regina Margherita (carreggiata centrale tra via Napione e largo Berardi), largo Berardi, corso Farini, viale Ottavio Mai, lungo Dora Siena, lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare (carreggiata centrale tra ponte Mosca e piazza della Repubblica), con arrivo previsto alle 11.30 circa in piazza della Repubblica, dove si terrà l'evento conclusivo.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione verranno emesse ordinanze temporanee di divieto di sosta e di divieto di transito.

DIVIETI DI SOSTA

Divieti di sosta dalle ore 1 alle 12 e comunque sino a cessate esigenze del 17 maggio 2026 in Via Napione, ambo i lati.

Dalle ore 5 a cessate esigenze del 17 maggio, saranno in vigore divieti di sosta in “Piazzale Latteria Svizzera” (viale Virgilio 17), Viale Virgilio, Corso Cairoli, fronte civico 8 su carreggiata est, Piazza della Repubblica, esedra mercatale Sud Ovest (ex mercato Ittico).

DIVIETO DI TRANSITO

Dalle ore 9 alle 12 e comunque a cessate esigenze del 17 maggio divieto di transito per tutte le categorie di veicoli compresi monopattini e biciclette su tutto il percorso, per il tempo necessario al transito della manifestazione.

PONTI CHIUSI

Saranno chiusi i seguenti ponti:

Dalle ore 9 a cessate esigenze:

• Vittorio Emanuele I (Gran Madre)

• Umberto I (Corso Vittorio Emanuele I)

Dalle 9.30 a cessate esigenze:

• Ponte Rossini

• Ponte Regio Parco

• Ponte Bologna

• Ponte Mosca