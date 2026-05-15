Auto bruciata a Nichelino: nessuno la rimuove e si accendono le polemiche

Una macchina bruciata o, meglio, quel che ne resta da settimane si trova lungo via Deledda a Nichelino. Nonostante le segnalazioni arrivate (non solo via social), nessuno ha ancora pensato di rimuovere il rottame, col risultato di scatenare le inevitabili polemiche.

Nessun dolo ma la carcassa resta lungo la via

"Avvisati già i carabinieri, avvisati già i vigili.... Chi bisogna ancora avvisare?", si legge in diversi commenti, su una delle pagine Facebook più note che si occupano di Nichelino. Le autorità competenti, a quanto risulta, hanno comunque effettuato delle indagini per stabilire l’origine del rogo, una breve inchiesta che ha appurato che non ci sono state cause dolose.

Si sarebbe quindi trattato di un incendio accidentale, magari complice un problema elettrico della vettura. Ma ad oggi resta irrisolto il tema della rimozione di quel che resta dell'auto. Mentre le polemiche infiammano (in tutti i sensi) i social.

Vettura si ribalta vicino al passaggio a livello

Una vettura, alcune sere fa, si è ribaltata in prossimità del passaggio a livello di via Torino, alcune sere fa. Per fortuna, malgrado l carambola del mezzo, il conducente non ha riportato serie conseguenze dall'incidente. Sul posto, in breve tempo, sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.

Ancora da chiarire le ragioni dell'accaduto, forse l'eccessiva velocità o un momento di distrazione della persona al volante, certamente poteva finire ben peggio. Visto l’orario serale, la circolazione non ha avuto rallentamenti o conseguenze particolari.