Università e Ires Piemonte: alleanza strategica per supportare le politiche pubbliche

In un contesto globale segnato da sfide ambientali e sociali interconnesse, l’Università di Torino e l’IRES Piemonte hanno siglato oggi, venerdì 15 maggio, un innovativo accordo attuativo volto a integrare la conoscenza accademica e applicata nei processi decisionali pubblici. L’intesa, presentata nella cornice del Salone del Libro, mira a supportare una migliore coerenza delle politiche pubbliche, in ottica multilivello, adottando lo sviluppo sostenibile come paradigma fondante dell’azione amministrativa.

L’accordo, della durata di tre anni, prevede un programma di collaborazione articolato che combina ricerca, supporto ai territori e formazione della pubblica amministrazione. In particolare, la partnership promuoverà lo sviluppo di sistemi di dati e indicatori avanzati, metodologie e strumenti a sostegno della programmazione regionale e locale, favorirà la traduzione degli obiettivi globali dell’Agenda 2030 in azioni concrete rivolte alla Regione Piemonte, alla Città metropolitana di Torino e agli altri enti locali del territorio piemontese e attiverà percorsi di capacity building e formazione specialistica destinati a dirigenti e funzionari pubblici, con l’obiettivo di rafforzarne competenze e capacità decisionali.

All’incontro è intervenuta anche la Consigliera delegata della Città metropolitana di Torino, che ha richiamato la necessità di rafforzare la capacità pubblica attraverso una maggiore integrazione tra conoscenza, programmazione e governance territoriale, evidenziando il valore della collaborazione tra IRES Piemonte e Università di Torino per rispondere alle sfide dello sviluppo sostenibile

“Abbiamo voluto siglare questo accordo qui, al Salone del Libro, perché la conoscenza ha senso solo quando dialoga con il mondo. Con questa firma, l’Università di Torino sceglie di mettere il proprio patrimonio multidisciplinare al servizio del territorio. Garantire che ogni azione amministrativa sia coerente, gestendo intenzionalmente le sinergie e i trade-off è una sfida non banale. La qualità delle politiche pubbliche è una questione che riguarda tutti e tutte, e l’Ateneo è pronto a fare la sua parte con il rigore che ci identifica”, ha dichiarato la Rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi.

La collaborazione vede l’IRES Piemonte agire come interfaccia strategica tra il sistema della ricerca e le istituzioni pubbliche, garantendo il raccordo con la Regione Piemonte, la Città metropolitana di Torino e gli altri enti territoriali. L’obiettivo comune è fornire alle Amministrazioni conoscenze e strumenti di policy innovativi, capaci di governare la complessità e di rispondere ai fabbisogni reali delle comunità.

“Come ente pubblico di ricerca al fianco della Regione Piemonte, della Città metropolitana di Torino e di altre istituzioni del territorio, IRES opera per mettere in relazione conoscenza, processi decisionali e programmazione. Questo accordo rappresenta per noi un passaggio importante perché consente di integrare in modo stabile competenze scientifiche e supporto operativo alle politiche pubbliche, rafforzando la capacità delle amministrazioni di affrontare la complessità delle transizioni. La collaborazione con l’Università di Torino permetterà di sviluppare strumenti, metodi e percorsi di formazione utili a costruire politiche più integrate, coerenti e capaci di rispondere ai bisogni reali dei territori”, ha dichiarato il Presidente di IRES Piemonte Alessandro Ciro Sciretti.

L’iniziativa rafforza inoltre il posizionamento internazionale del territorio, favorendo la partecipazione a programmi europei e il confronto con le migliori pratiche di governance multilivello.