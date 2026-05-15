Pioggia e temporali, poi nel weekend torna finalmente il sole

Dopo giorni segnati da piogge e instabilità, il Piemonte si prepara finalmente a un fine settimana più tranquillo. Secondo le previsioni di Datameteo, quella di oggi sarà però ancora una giornata caratterizzata dal maltempo, con rovesci e temporali sparsi anche sul Torinese. Da sabato tornerà il sole, accompagnato però da un clima ancora fresco soprattutto nelle ore del mattino. La prossima settimana potrebbe invece portare il primo vero assaggio d’estate.

Oggi ancora piogge e temporali

La giornata odierna si conferma la più instabile della settimana. Su Torino e provincia il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto già dal mattino, mentre dal pomeriggio sono attesi rovesci e temporali in movimento dalle Alpi nordoccidentali verso il Piemonte meridionale.

I fenomeni più intensi sono previsti soprattutto sulle zone meridionali della regione, ma anche sul Torinese non si escludono temporali accompagnati da forti raffiche di vento e possibili grandinate di piccole dimensioni.

Le temperature resteranno basse per il periodo: le massime non dovrebbero superare i 14-15 gradi, complice l’arrivo di aria più fredda in quota. I venti saranno inizialmente deboli e variabili, con rinforzi di Foehn sulle Alpi in serata.

Weekend più stabile ma con mattine fredde

Da sabato 16 maggio il tempo tornerà gradualmente stabile. Le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi sia sabato sia domenica, anche se nella giornata festiva potrebbero comparire alcune velature.

Il miglioramento sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature minime: sabato mattina si scenderà tra i 6 e gli 8 gradi, valori piuttosto bassi per metà maggio. Durante il giorno, invece, il sole favorirà una ripresa termica con massime comprese tra 20 e 22 gradi.

I venti di Foehn saranno ancora presenti sulle Alpi nella notte tra venerdì e sabato, mentre domenica la situazione sarà più tranquilla con il ritorno delle brezze locali.

La prossima settimana verso un clima più estivo

La tendenza per i prossimi giorni indica condizioni generalmente stabili. Non si esclude qualche episodio di instabilità pomeridiana sui rilievi, soprattutto nella giornata di lunedì, ma il quadro generale sembra orientato verso un progressivo aumento delle temperature.

Nella seconda parte della prossima settimana potrebbe infatti arrivare il primo assaggio d’estate, con valori termici più miti e giornate prevalentemente soleggiate.