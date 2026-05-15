Bibliobus, Torino porta i libri nei parchi: entra in servizio il terzo mezzo itinerante

Libri, letture e laboratori itineranti tra piazze e parchi di Torino. È entrato ufficialmente in servizio il terzo Bibliobus delle Biblioteche civiche torinesi, inaugurato ieri pomeriggio (giovedì 14 maggio), in piazza della Repubblica, davanti all’ex mercato Ittico, proprio nelle ore di apertura del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Promozione della lettura

Un debutto simbolico per il nuovo mezzo dedicato alla promozione della lettura, pensato soprattutto per bambini, famiglie e quartieri più lontani dalle biblioteche di zona.

Con l’arrivo del nuovo mezzo, Torino diventa la città italiana con il maggior numero di punti prestito di libri mobili attivi sul territorio. Un progetto finanziato attraverso fondi PNRR, del Piano Nazionale Complementare e delle risorse legate al programma europeo Next Generation EU, con l’obiettivo di portare cultura e servizi anche nelle aree più periferiche della città.

Come funziona

Il nuovo Bibliobus è stato allestito con uno spazio pensato in particolare per i più piccoli: una parete reclinabile e cuscini colorati trasformano infatti il mezzo in una sorta di mini teatro itinerante per letture animate, laboratori e attività dedicate all’infanzia. L’idea è quella di trasformare piazze, giardini e spazi pubblici in luoghi di incontro e partecipazione culturale.

All’inaugurazione era presente il sindaco Stefano Lo Russo, insieme ai rappresentanti delle Biblioteche civiche torinesi. Il primo cittadino ha evidenziato il valore culturale e simbolico dell’iniziativa proprio nel giorno dell’apertura del Salone del Libro. "È un’esperienza che abbiamo sostenuto fortemente nel nostro mandato" ha dichiarato, definendo il Bibliobus uno strumento capace di rendere il libro "itinerante" e vicino alle persone.

"Saremo la città italiana con più Bibliobus", ha invece sottolineato la dirigente del servizio Biblioteche civiche torinesi Cecilia Cognigni, spiegando come il nuovo mezzo sarà rivolto soprattutto a un pubblico giovane e attraverserà progressivamente tutte le circoscrizioni cittadine, con una prima fase di avvio e sperimentazione.

Libri nei parchi e piazze

Dopo la fase iniziale di test, il servizio entrerà a pieno regime con fermate distribuite tra parchi, piazze e altri spazi pubblici di Torino. Il calendario completo delle tappe e delle attività verrà pubblicato sul sito delle Biblioteche civiche torinesi.

Negli ultimi anni i Bibliobus hanno assunto un ruolo sempre più ampio anche sul fronte dei servizi civici e della facilitazione digitale. Oltre al prestito librario, infatti, i mezzi vengono utilizzati per attività di supporto ai cittadini, tra cui l’assistenza per la prenotazione della carta d’identità elettronica e altre iniziative contro il divario digitale.