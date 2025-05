Pinerolo Sound Festival: l’impegno e la sensibilità di Daniele De Gregori

Ha fatto collezioni di premi, dal Bertoli a Musica contro le mafie. Apprezzato per il suo impegno sociale e la sua spiccata sensibilità emotiva, Daniele De Gregori sarà uno dei protagonisti del Pinerolo Sound Festival, del 25 maggio, in piazza Roma (inizio alle 17). Un evento, organizzato dal Comune di Pinerolo, con la direzione artistica di Lorenzo Santangelo, dedicato alla musica indipendente, in cui il cantautore romano porterà le sue composizioni che raccontano il presente con delicatezza e profondità.