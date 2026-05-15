Barbero, Zerocalcare, Vecchioni, Cattelan: i super ospiti della seconda giornata del Salto

Secondo giorno per la 38^ edizione del Salone del Libro.

Dopo l’inaugurazione di ieri con il boom di studentesse e studenti, la kermesse si prepara ad accogliere nuovi visitatori tra gli stand e gli incontri del giorno.

Tre gli appuntamenti con Alessandro Barbero che si preannuncia uno dei più visitati, insieme a Zerocalcare, Roberto Vecchioni, Alessandro Cattelan, Mara Maionchi. Per quanto riguarda le visite dei politici, in forse la visita della segretaria del Pd, Elly Schlein.

Ecco gli imperdibili della giornata

Programma generale

ore 10.30 - 11.30, Sala Viola | Alessandro Barbero e Isabella Lazzarini in Non solo consorti. Lo spazio politico delle donne nell'Italia delle Signorie

ore 12.00 - 13.00, Sala Oro | 80 anni, quasi una vita. In occasione della pubblicazione della nuova edizione di Il Premio Strega di Maria Bellonci (Mondadori) con Alessandro Barbero, Melania G. Mazzucco e Giovanni Solimine

ore 12.45 - 13.45, Sala Rossa | Dacia Maraini, autrice di Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola (Rizzoli)

ore 12.45 - 13.45, Sala Granata | Zadie Smith e Martina Testa in Lo scrittore e il suo doppio. Due sedute e un libro al centro

ore 13.30 - 14.30, Sala Oro | Roberto Vecchioni, autore di Scrivere il cielo. Poesie al contrario (Einaudi)

ore 15.00 - 16.00, Auditorium | Alessandro Barbero in Quattro libri che mi hanno cambiato la vita

ore 15.15 - 16.15, Sala Rossa | Concita De Gregorio, autrice di La cura (Einaudi)

ore 15.45 - 16.45, Sala Azzurra | Zadie Smith, autrice di Vivi e morti (SUR)

ore 16.15 - 17.15, Bosco degli Scrittori | Altan, Andrea Fabozzi e Maicol&Mirco in Altan e La fine del mondo. Come stanno le riviste di fumetto oggi?

ore 17.45 - 18.45, Sala Rossa | Brunori Sas e Vito Teti in Parole e culture della restanza. Tra visione e possibile, abitando la Calabria

ore 18.15 - 19.15, Sala Blu | Pupi Avati, autore di Rinnamorarsi (Solferino)

ore 18.30 - 19.30, Auditorium | Emmanuel Carrère, autore di Kolchoz (Adelphi), con Concita De Gregorio

ore 19.30 - 20.30, Sala Azzurra | Alessandro Cattelan, con Matteo B. Bianchi e Eleonora Daniel in L’antologia Under 25. Oltre lo sguardo

ore 19.30 - 20.30, Sala Bianca | Alberto (Bebo) Guidetti, autore di Il capitale musicale (Timeo), con Anna Castiglia e Willie Peyote

Programma 9 sezioni

ore 15.00 - 16.00, Sala Oro | Luciana Littizzetto dialoga con Orietta Berti e Mara Maionchi in Leggerezza: donne di musica e di televisione - SEZIONE LEGGEREZZA

ore 16.45 - 17.45, Auditorium | Erin Doom con Cristiano Caccamo, Laura Chiossone, Matilde Gioli e Felicia Kingsley in Non è un paese per single. Romance: un incontro speciale - SEZIONE ROMANCE

ore 16.45 - 17.45, Arena Bookstock | Veronica Frosi, Lorenzo Riggio e Francesca Tassini con Francesca Coin, Greg Goya e Giulia Lamarca in Inventarsi il futuro: giovani, lavoro e nuove possibilità. Gli incontri del Mondo Salvato - SEZIONE IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI

ore 18.00 - 19.00, Sala Oro | Luciana Littizzetto dialoga con Linus e Nicola e con Marco Presta e Antonello Dose in Leggerezza: la magia della radio - SEZIONE LEGGEREZZA

ore 18.15 - 19.15, Sala Azzurra | Francesco Piccolo dialoga con Marco Bellocchio in Cinema: i sogni in tasca - SEZIONE CINEMA

Programma Bookstock

ore 16.45 - 17.45, Arena Bookstock | Zerocalcare e Giovanni De Mauro in Storie di resistenza nell’Europa dell’intolleranza

