Un Salone del Libro sempre più colorato: ecco gli stand che attraggono i visitatori [FOTO]

Sarà che quest'anno, al centro del Salone del libro, ci sono i ragazzi. O sarà che gli editori hanno pensato che il senso principale dei lettori è la vista. Fatto sta che questa edizione del Salone del Libro è all'insegna dei colori: gli stand si sono illuminati di rosso, blu, giallo, e popolati di statue, graffiti e piante.

All'Oval l'espositore più particolare è Netflix: il colosso dello streaming per la prima volta si presenta alla fiera dei libri e lo fa con originalità. Il trait d'union tra cinema e letteratura sono sia le sceneggiature scritte che i libri dai quali sono tratte le fiction TV trasmesse su Netflix, ma soprattutto Zerocalcare. La sua nuova serie tv è infatti in arrivo il 27 maggio, e Netflix la presenterà insieme al fumettista sabato alle 17.

All'Oval c'è anche Winnie The Pooh, allo stand Bompiani, dove ha festeggiato il suo centesimo compleanno. D'impatto lo spazio espositivo della Regione ospite, l'Umbria, che si presenta in total black col motto "Chiamata alle arti".

Anche la Calabria punta ad attrarre i passanti, ma con lo stile opposto: lo stand della "punta" d'Italia si presenta allegro, pop e colorato. La stessa aria che tira nel "Bookstock", il padiglione 4 dedicato a bambini e ragazzi.

Nel padiglione 2 il "re degli stand" è il solito editore Ippocampo, che da sempre al posto degli scaffali bianchi si presenta con costruzioni immaginifiche. Quest'anno i visitatori potranno esplorare un vero e proprio quartiere giapponese di cartone, sfogliando libri tra alimentari e caffè nel quartiere antico di Tokyo. Vista la coda che solitamente si forma per entrare, quest'anno sono presenti dei cartelli che indicano il tempo di attesa.

Allo stand dell'editore Allemandi c'è una mostra delle Gallerie d'Italia, con foto retroilluminate alte due metri, mentre la casa editrice indipendente di Scampia Marotta&Cafiero attrae i passanti con un'enorme statua di un drago col suo uovo.

Sempre presente l'ormai classico stand dell'editore Aboca, nell'Oval, con i suoi scaffali di legno, e alberi e piante che accolgono i lettori in un vero e proprio "Bosco".