Di Freisa in Freisa: Chieri punta sul suo vino per farlo conoscere e testarne le potenzialità

Sabato 23 e domenica 24 maggio Chieri metterà al centro la sua identità enogastronomica con la sedicesima edizione di "Di Freisa in Freisa". Piazza Cavour si trasformerà così in un hub commerciale strategico per ventiquattro produttori del territorio torinese. L’evento segnerà un momento importante per il vino chierese: non si tratterà infatti di una semplice celebrazione, ma piuttosto di un test sulla capacità di attrazione del territorio. L'apertura di sabato pomeriggio darà dunque il via a un percorso decisivo per l'intera filiera agricola locale, ormai pronta a uscire dai confini provinciali.



La nuova identità del rosso

La Freisa di Chieri DOC sta cercando un suo posizionamento focalizzandosi sulla messa a punto di un’identità precisa, sia pure declinata in forme capaci di fare emergere tutte le potenzialità intrinseche a questo vino: dallo spumante alle versioni ferme e più strutturate, passando per quelle frizzanti tradizionalmente più note. Il vitigno abbandona così un’immagine destinata a trasformarsi in zavorra per esibire invece un profilo aromatico moderno, capace di sedurre i nuovi consumatori. Il Consorzio spinge così verso l'alto l'asticella della qualità per garantire alla Doc un posizionamento più elevato nel panorama dei rossi piemontesi.

Sommelier e giovani outsiders

Lo Spazio Freisa diventerà il quartier generale della tecnica con degustazioni guidate che puntano ad andare oltre il folklore e mirano invece all’informazione consapevole. I sommelier AIS, guidati dal presidente della sezione piemontese Mauro Carosso, condurranno sessioni di blind testing per mettere a confronto le etichette locali con vini di riferimenti nazionali del settore. Grande attesa anche per il debutto dei nuovi "outsiders": giovani viticoltori che porteranno in fiera interpretazioni inedite e spesso coraggiose della tradizione.



La sfida tra i fornelli

A rappresentare un appuntamento immancabile per la rassegna sarà anche il dialogo tra il vino locale e la cucina creativa che si svolgerà grazie al circuito dei ristoratori locali. Con l'iniziativa La Freisa nel Piatto, chef e osti reinterpreteranno i classici come gli agnolotti e la fassona, cercando abbinamenti capaci di esaltare la versatilità del vino. Il Distretto del Cibo scenderà così in campo con materie prime certificate capaci di mostrare la stretta continuità tra la produzione agricola chierese e la cucina gourmet, dando vita a un progetto integrato nel quale ad essere protagonista sarà il sapore. Oltre che, ovviamente, la Freisa di Chieri.



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