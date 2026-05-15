Nel weekend il M5S mettono a cantiere in Piemonte il campo progressista

Erano Meetup, ma in vista delle Politiche e Comunali 2027 il Movimento 5 Stelle ha lanciato a livello nazionale un nuovo processo di ascolto partecipato. "NOVA. Parola all’Italia", è un'iniziativa che punta a costruire il programma di Governo della coalizione progressista insieme alla società civile, non a tavolino.

Sanità, ambiente e scuola

Dopo Roma con il leader pentastellato Giuseppe Conte, l'iniziativa sabato 16 e domenica 17 maggio farà tappa in Piemonte. Obiettivo raccogliere idee, proposte e priorità sui grandi temi che riguardano il futuro del Paese, a partire da lavoro, sanità, ambiente, scuola, trasporti, diritti, sviluppo economico, welfare e qualità della vita nei territori.

Tutto l’evento si sviluppa a partire da una sola domanda: “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per cambiare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?”.

Le tappe