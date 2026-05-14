Cristian Brodella, a 18 anni la sfida più giovane delle elezioni di Moncalieri

A soli 18 anni, Cristian Brodella è il candidato più giovane alle elezioni comunali di Moncalieri del 24 e 25 maggio 2026. Una candidatura che rappresenta non soltanto una novità politica, ma anche il desiderio di una nuova generazione di iniziare a partecipare attivamente alla vita della città.

Nato il 5 febbraio 2008, Cristian è studente del Liceo Scientifico dell’Istituto I.I.S. Majorana di Moncalieri, una delle realtà scolastiche più conosciute del territorio. Cresciuto a Borgo San Pietro, vive da sempre a stretto contatto con la comunità moncalierese e conosce bene le esigenze quotidiane dei quartieri, dei giovani, delle famiglie e delle attività locali.

La sua è una famiglia molto conosciuta in città: il nonno è stato presidente del Moncalieri Calcio, mentre il padre gestisce uno storico bar di Borgo San Pietro, per anni punto di riferimento del quartiere e luogo di incontro per tanti cittadini. Cristian è cresciuto in un ambiente fatto di relazioni umane, sport, lavoro e contatto diretto con le persone.

Valori che oggi porta nella sua prima esperienza politica, affrontata con entusiasmo, semplicità e voglia di mettersi in gioco.

Ha scelto di candidarsi nella lista “Lega – Civici per il tuo Territorio” a sostegno di Maurizio Fontana Sindaco, condividendo l’idea di una Moncalieri più vicina ai cittadini, più attenta ai quartieri e capace di coinvolgere maggiormente le nuove generazioni. La sua candidatura assume anche un significato simbolico: riportare i giovani al centro della politica locale.

In un momento in cui molti ragazzi guardano con distanza alle istituzioni, Cristian Brodella sceglie invece di partecipare, dando voce a una generazione che chiede più ascolto, più spazi, più opportunità e maggiore attenzione al futuro della città. Sport, aggregazione, sicurezza, vivibilità dei quartieri e attenzione ai giovani sono alcuni dei temi che sente più vicini.

La sua presenza nella lista rappresenta quindi un segnale importante: Moncalieri può tornare a coinvolgere energie nuove, idee fresche e giovani pronti a impegnarsi concretamente per il proprio territorio.

Per Cristian Brodella questa candidatura è soprattutto una sfida personale e una grande occasione di crescita. Ma è anche il simbolo di una politica che vuole aprirsi a volti nuovi, alla partecipazione e al futuro della città.