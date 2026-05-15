Moncalieri, Partito Liberaldemocratico e ORA! sostengono Lorenzo Mauro

Il Partito Liberaldemocratico della Provincia di Torino e ORA! Provincia di Torino esprimono il proprio sostegno alla candidatura di Lorenzo Mauro alla guida della Città di Moncalieri.

"L’esperienza amministrativa portata avanti a Moncalieri dal Sindaco uscente Paolo Montagna rappresenta per noi un esempio positivo di gestione della cosa pubblica, fondato su attenzione al territorio, capacità di programmazione e valorizzazione delle potenzialità della città all’interno del contesto metropolitano torinese", viene sottolineato in una nota. "È importante per noi garantirne la continuità politica e amministrativa. Particolarmente significativa per noi è stata la capacità di costruire un progetto amministrativo aperto alla collaborazione fra istituzioni e comunità locale, capace di dialogare con il tessuto civico, associativo ed economico del territorio. Grazie a questo modello orientato ai risultati, Moncalieri ha rafforzato il suo ruolo territoriale, migliorato la qualità della sua vita urbana, promosso politiche attente alla vivibilità, ai servizi e alla valorizzazione del territorio".

"In questo quadro, la candidatura di Lorenzo Mauro è una scelta di continuità seria e credibile, capace di proseguire un percorso che ha saputo coniugare visione, concretezza e attenzione alle esigenze della comunità - prosegue la nota - Il Partito Liberaldemocratico della Provincia di Torino e ORA! Torino guardano con favore a quelle esperienze amministrative che mettono al centro la qualità dell’azione pubblica, il pragmatismo e la capacità di costruire sviluppo attraverso il dialogo e la collaborazione tra sensibilità diverse, superando logiche esclusivamente ideologiche", sottolineano Francesco Aglieri Rinella (Segretario Provinciale di Torino del Partito Liberaldemocratico) e Alessandro Maro (Coordinatore Provinciale di Torino di ORA!).

"Per queste ragioni, esprimiamo il nostro sostegno alla candidatura di Lorenzo Mauro, auspicando che la Città di Moncalieri possa proseguire un percorso di crescita, innovazione amministrativa e attenzione al territorio nel solco del lavoro svolto in questi anni", concludono i due esponenti.