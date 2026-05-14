Elezioni: Fratoianni a Venaria e Moncalieri: "Insieme per lanciare la sfida per il governo del Paese" [FOTO]

Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni è stato a Moncalieri e Venaria Reale per sostenere i candidati Lorenzo Mauro e Mirco Repetto. "AVS lavora per dare forza a una coalizione alternativa alla destra, per sconfiggerla nel Paese, oltre che territorio per territorio. Le liste di Alleanza Verdi e Sinistra che si moltiplicano in ogni comune d'Italia sono il segno che sta crescendo una proposta politica convincente".

Se a Venaria la coalizione di Repetto è sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle, a Moncalieri i pentastellati non si sono presentati per l'appuntamento elettorale del 24-25 maggio, mentre a Torino continuano le incertezze sul campo largo intorno a Stefano Lo Russo. Ma Fratoianni non ha dubbi: "Il dialogo è ottimo. La coalizione esiste, è molto più solida di come si descrive talvolta e ci prepariamo a lanciare la sfida per il governo del Paese. Ogni turno elettorale è una prova, che sia un'elezione di un piccolo Comune o il referendum, poi ci saranno le elezioni politiche e sarà il momento in cui si decide il futuro del Paese".

Se Venaria è dal 2014 che non è amministrata dalla sinistra, Moncalieri è una roccaforte "rossa" da sempre. "È un messaggio - ha commentato Fratoianni - che si può continuare ad amministrare bene, nel segno dell'interesse generale. Il centrodestra indebolisce la Sanità pubblica per favorire quella privata, sottrae spazi pubblici ai cittadini e alle cittadine. Il centrosinistra fa esattamente l'opposto e quando lo fa bene, come in questo caso, i cittadini lo premiano".

"Al di là dei cantieri - ha commentato Mirco Repetto, dopo aver fatto visitare a Fratoianni la Reggia di Venaria e le piazze principali della città - in realtà l'amministrazione uscente non è riuscita a dare una visione che vada oltre il proprio mandato e quindi gli ho descritto una città che ha bisogno fortemente di interventi sulle scuole e sulla sanità".

Agli incontri nelle due città erano presenti la capogruppo di AVS in consiglio regionale Alice Ravinale e la consigliera Valentina Cera. "Siamo contenti che Nicola Fratoianni sia venuto anche in Piemonte per queste elezioni importanti - ha commentato Ravinale -. Le cose fatte dal sindaco di Moncalieri, dalle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali ai tempi pieni nelle scuole, dai diritti civili ai diritti sociali, dimostra quanto essere presenti nelle istituzioni locali possa poi davvero fare la differenza per la vita delle persone".