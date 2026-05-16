ELEZIONI AMMINISTRATIVE MONCALIERI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE VENARIA REALE
 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 16 maggio 2026, 13:57

CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte a Cannes: “Il Piemonte cresce come territorio strategico per il cinema internazionale”

"Siamo un ecosistema completo capace di offrire professionalità, servizi e imprese altamente specializzate”

CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte a Cannes: “Il Piemonte cresce come territorio strategico per il cinema internazionale”

All’interno dell’Italian Pavilion del Festival di Cannes, il panel “Piemonte Film Network 2026”, organizzato da Film Commission Torino Piemonte grazie al sostegno della Regione Piemonte e del CEIP Piemonte, ha acceso i riflettori sulle opportunità, i fondi regionali e i servizi che il Piemonte mette a disposizione dell’industria audiovisiva internazionale. Un momento importante per raccontare un territorio che continua a investire concretamente nel cinema e nell’audiovisivo come settore strategico di sviluppo, innovazione e impresa.

Particolarmente significativa la presenza delle imprese associate a CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte, protagoniste all’interno dello stand della Regione Piemonte al Palais des Festival. Le imprese piemontesi del comparto sono state accompagnate dal Segretario Regionale CNA Piemonte Delio Zanzottera e dalla coordinatrice CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte Rachele Sinico, a conferma dell’impegno di CNA nel supportare concretamente i percorsi di crescita, networking e internazionalizzazione delle aziende del settore.

Al panel hanno preso parte Mattia Puleo, Enrica Capra, Maximilien Dejoie, Beatrice Borgia Presidente di Film Commission Piemonte e Dario Peirone Presidente di Ceip Piemonte a testimonianza di una filiera piemontese sempre più coesa, riconosciuta e capace di dialogare con il mercato internazionale.

“Essere presenti a Cannes all’interno dell’Italian Pavilion significa portare all’attenzione internazionale il lavoro di una filiera che negli ultimi anni è cresciuta enormemente in qualità, competenze e capacità produttiva – dichiara Mattia Puleo Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte–. Oggi il Piemonte non è soltanto un territorio che ospita produzioni, ma un ecosistema completo capace di offrire professionalità, servizi e imprese altamente specializzate. La presenza delle aziende associate a CNA dimostra come il comparto audiovisivo piemontese sia sempre più competitivo e pronto a confrontarsi con i grandi mercati internazionali”.

“La partecipazione a Cannes rappresenta un’opportunità concreta di crescita e internazionalizzazione per le nostre imprese – aggiunge Rachele Sinico coordinatrice CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte –. Accompagnare le aziende piemontesi in uno dei principali mercati mondiali dell’audiovisivo significa creare connessioni, valorizzare competenze e rafforzare il posizionamento del Piemonte come territorio capace di attrarre produzioni, investimenti e nuove opportunità professionali”.

Il Piemonte si conferma così un ecosistema sempre più attrattivo per il cinema e l’audiovisivo, grazie alla sinergia tra istituzioni, Film Commission, imprese e professionisti che ogni giorno contribuiscono a costruire valore, occupazione e nuove opportunità per il territorio.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium