Incendio nella comunità “Terra Mia”, un ferito e struttura evacuata

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio 2025, un incendio è divampato all’interno della comunità terapeutica "Terra Mia", situata in strada da San Vito a Revigliasco, in collina. La struttura, che accoglie persone con problematiche legate alla dipendenza, è stata evacuata tempestivamente per garantire la sicurezza degli ospiti e del personale.

Durante le operazioni di evacuazione, una persona è rimasta ferita riportando ustioni e ha necessitato di assistenza medica. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero gravi.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti con rapidità i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, evitando che il rogo si propagasse ad altre zone della struttura.

Le cause dell’incendio non sono ancora note: sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’origine del rogo e valutare eventuali responsabilità o criticità strutturali.