Barbero mania al Salone del Libro: in migliaia per "La guerra delle parole"

"Per esempio, storicamente i barbari venivano identificati come 'quelli che non sono noi'. Ma allora, chi siamo noi? Per i Greci, i Romani erano barbari. Il punto è proprio questo: ognuno è sempre il barbaro di qualcun altro – ha spiegato il professor Barbero – Per chi fa il nostro mestiere, oggi la parola 'identità' è sicuramente una brutta parola. Ed è un peccato, perché il concetto in sé è utile; il problema nasce quando viene maneggiato come una clava".

Foa: "Le tantissime identità tra noi"