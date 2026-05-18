Interreg Alcotra Amici, più sicurezza davanti alle scuole nelle ore di entrata e uscita

Davanti a molte scuole gli orari di ingresso e uscita coincidono ancora con traffico intenso, soste irregolari e spazi poco sicuri per gli studenti che si muovono a piedi o in bicicletta. Per affrontare questo tema la Città metropolitana di Torino ha avviato, nell’ambito del progetto Interreg Alcotra AMICI, un percorso dedicato alla mobilità scolastica sostenibile che coinvolge 10 plessi di scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio metropolitano. I primi interventi sono già stati realizzati davanti alle scuole di Condove, Chieri, Nichelino e Avigliana, mentre entro la fine dell’anno scolastico saranno completati anche negli altri istituti coinvolti nei Comuni di Almese, Chivasso, Druento, Sangano e Trana. A settembre è inoltre prevista la posa di alcuni arredi urbani nelle aree riqualificate.

Le attività riguardano la delimitazione delle zone scolastiche, nuove colorazioni stradali e interventi pensati per rendere più riconoscibili e sicuri gli accessi ai plessi, favorendo modalità di spostamento alternative all’uso sistematico dell’automobile privata. Ogni progetto è stato sviluppato in modo diverso a seconda delle caratteristiche dei luoghi e delle esigenze emerse durante il percorso partecipato svolto con le scuole e con i territori coinvolti.

Il lavoro è stato costruito attraverso gruppi di confronto che hanno coinvolto amministratori locali, tecnici comunali, docenti, genitori, associazioni e studenti. Le attività hanno previsto sopralluoghi, osservazioni dei flussi di traffico, raccolta delle percezioni degli alunni e momenti dedicati alla sicurezza stradale e agli spostamenti casa-scuola.

Da questo percorso condiviso sono nate le soluzioni poi realizzate davanti agli edifici scolastici, progettate insieme alle comunità educative e differenziate da scuola a scuola. Ogni intervento presenta infatti caratteristiche specifiche elaborate con gli studenti, mantenendo come elemento comune il riferimento grafico al progetto AMICI.

L’obiettivo delle attività è migliorare la sicurezza degli accessi scolastici, promuovere una maggiore autonomia negli spostamenti quotidiani degli studenti e incoraggiare forme di mobilità più sostenibili nel territorio metropolitano.

Il progetto Interreg Alcotra AMICI vede la Città metropolitana di Torino come capofila insieme all’Unione Montana Valle Susa, al Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard e alla Communauté d’Agglomération d’Arlysère.